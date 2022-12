Jeremie Boga, esterno d’attacco dell’Atalanta, ha subito un furto nella sua casa a Bergamo mentre giocava la partita con il Nizza

Jeremie Boga, esterno d’attacco dell’Atalanta, ha subito un furto nella sua casa a Bergamo. Ecco la ricostruzione del Corriere di Bergamo.

LA RICOSTRUZIONE – «È il caso del furto messo a segno nei giorni scorsi a casa del giocatore atalantino Jeremie Boga. I ladri erano venuti a sapere in quale via di Dalmine si trova l’abitazione dell’attaccante, e sapendo che nello scorso week end l’Atalanta sarebbe andata in trasferta a Nizza per un’amichevole, hanno aspettato che la casa fosse deserta. Alcune borse da donna e alcune scarpe (non da calcio) del giocatore». Lo riporta il Corriere di Bergamo.

