Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato alla cena di Natale nerazzurra di vari argomenti, tra cui gli obiettivi stagionali

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «È il primo tempo che possiamo festeggiare insieme dopo il Covid. Voglio fare i miei auguri a tutti. Questo è l’obiettivo dell’Inter ogni stagione: vincere titoli. Lo faremo anche quest’anno e non ci sono dubbi su questo. Lukaku? Ci sono momenti buoni e momenti cattivi. Lui ha lavorato molto duramente per tornare. Lo stiamo aspettando per dare il massimo nella seconda parte della stagione».

