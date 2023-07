Marotta: «Lukaku? Il Chelsea dovrà valutare. Per Onana non è ancora arrivata l’offerta». Queste le parole del dirigente

Beppe Marotta, ad dell’Inter, a Sky Sport ha parlato della situazione di Onana e Lukaku:

«Il Chelsea dovrà valutare se Lukaku è funzionale al proprio progetto: qualora non lo fosse, le loro strategie cambiano. È evidente che non possono immaginare di metterlo sul mercato e ricevere cifre importanti, non a caso l’eventuale cessione in Arabia era sui 50 milioni. Quello può essere un target di riferimento che è molto lontano dai 115 milioni che abbiamo chiesto e ottenuto per cederlo due anni fa. Onana Non è ancora arrivata l’offerta del Manchester United».

