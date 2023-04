L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato così nel prepartita di Inter-Benfica di Champions League

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter-Benfica, Beppe Marotta ha parlato così.

LE PAROLE DI MAROTTA –: «Il sostegno di questo pubblico può essere decisivo, il supporto di un pubblico così è stimolante e importante. Poi in campo vanno i giocatori, che devono avere la giusta determinazione per affrontare un avversario sicuramente ostico, con in tasca due gol, che servono per avvicinarsi alla meta ma non sono determinanti. Oggi l’analisi ci vede in una posizione non preventivata in Coppa Italia e Champions, in campionato ci sono più difficoltà. Considerando che l’Inter è un grande club dobbiamo trovare più continuità anche in campionato: è una lacuna che dobbiamo colmare, e lo faremo. Inzaghi lo sta facendo nel migliore dei modi. I giocatori non devono essere dei mercenari, se dovessimo sollecitarli economicamente per un obiettivo che dovrebbe essere alla loro portata sarebbe deprimente. Al mio arrivo in questa società la prima cosa che ho fatto è stata eliminare i premi per i primi quattro posti. L’Inter deve esserci sempre, poi se gli altri saranno più bravi di noi ci toglieremo il cappello».

L’articolo Marotta: «Premio quarto posto? Se dovessimo sollecitarli sarebbe deprimente» proviene da Inter News 24.

