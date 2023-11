L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta approva le scelte di formazione fatte da Inzaghi ieri e dà qualche aggiornamento di mercato.

Poco prima del calcio d’inizio di Benfica-Inter Beppe Marotta rilasciato queste dichiarazioni. “Non si può immaginare di fare il mercato basandosi su una vittoria in Champions, abbiamo una squadra all’altezza per gli obiettivi della stagione e andremo avanti così. Quella di Nandez, con tutto il rispetto, è una fake news, disconosciamo le dichiarazioni dell’agente”.

Sulle critiche di mancanza di coraggio a Torino

“Rispondo che il coraggio è un valore importante per i vincenti e noi ce l’abbiamo. Poi bisogna anche adeguarsi all’atteggiamento tattico dell’avversaria di turno, in questo caso la Juve, che era sempre pronta a ripartire in caso di nostro errore. Sicuramente credo che questa squadra non debba avere delle critiche da questo punto vista, quanto invece quando perde i punti con le piccole. Pareggiare a Torino è un risultato positivo, la prestazione è stata al di sopra della sufficienza”.

Sulla sua squadra dirigenziale

“Innanzitutto, il gioco del calcio è basato anche sulla squadra costruita fuori dal campo. Io ne ho costruita una che merita un plauso, ho la possibilità di avere due colleghi con cui ho creato grande sintonia e senso di responsabilità. Siamo persone mature, che si rispettano, per cui sono contento di lavorare con loro. Per quanto riguarda il contratto, devo dire che ho sempre avuto lunghi periodi anche alla Juve e alla Samp. Se arrivo alla fine del contratto, farei l’ad dell’Inter per nove anni. Avrei 70 anni, a quel punto è giusto anche guardare altrove (ride, ndr)“.

