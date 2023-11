Beppe Marotta ha parlato di quello che sarà il futuro dell’Inter e del rapporto in società con la famiglia Zhang

Dal palco del DLA Piper Sport Forum, l’ad dell’Inter Beppe Marotta si esprime così sulla famiglia Zhang e sul futuro della società nerazzurra.

ZHANG- «Devo dire che i nostri tifosi possono stare tranquilli, la famiglia Zhang ha a cuore le sorti del club nel rispetto della storia e dei tifosi. Ha dimostrato di avere profuso tanti investimenti, non è giusto si tirino fuori soldi ogni anno. la sostenibilità la puoi ottenere anche con un management coraggioso e creativo. Mai la famiglia Zhang abbandonerà l’Inter in difficoltà, siamo sereni sulle prospettive. Massimo rispetto per la famiglia Zhang, la garanzia di continuità c’è assolutamente».

QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

L’articolo Marotta rassicura: «La famiglia Zhang ha a cuore l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG