Contatto tra Marotta e il Bayern Monaco: Pavard all’Inter, lunedì può essere il giorno giusto per la chiusura dell’affare

Stando agli ultimi aggiornamenti di Sport Mediaset, Marotta ha sentito i dirigenti dei bavaresi che lo hanno rassicurato sul buon esito della trattativa che potrebbe vedere la conclusione lunedì.

Il motivo deriverebbe dall’accordo in vista per il sostituto, Trevoh Chalobah del Chelsea ed ex pallino dell‘Inter.

