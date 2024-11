Beppe Marotta ha replicato alla frecciata di Scaroni sul Milan come unica squadra di Milano. “Scintille” in pieno stile derby.

Nella vibrante metropoli di Milano, città nota per la sua fervente passione per il calcio, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha presenziato ieri presso il Flagship Store AC Milan in via Dante a Milano all’evento di inaugurazione della mostra fotografica en-plein air “125 anni di Milan.

In occasione del celebrativo anniversario dei 125 anni del club rossonero, Scaroni ha condiviso le sue emozioni e il suo percorso, da nuovo arrivato a Milano a leader di una delle società più titolate del panorama calcistico internazionale. Ha poi inoltre lanciato una frecciatina ai cugini nerazzurri che, nelle ore appena successive, ha generato polemiche e risposte pepate.

La frecciata all’Inter

Alle celebrazioni per i 125 anni del Milan, Scaroni ha espresso un sentimento di orgoglio e appartenenza che va oltre il semplice attaccamento a una squadra di calcio. La sua affermazione sull’esistenza di “una sola vera squadra a Milano” mette in luce la storica rivalità con l’Inter, aggiungendo un tocco di colorito alla narrazione sportiva cittadina. In particolarfe ha affermato: “Pensare che dopo tanti anni sono presidente dell’unica squadra di Milano, perché diciamo la verità, ce n’è una sola vera a Milano, mi regala un’emozione incredibile”. Questa dichiarazione non solo rafforza l’identità del Milan ma alimenta anche il dibattito e la passione dei tifosi, aspetti fondamentali nella cultura calcistica locale e nazionale.

Marotta risponde a Scaroni: sono “scintille”

Non si è fatta attendere la replica di Marotta alle parole del presidente rossonero Scaroni sul Milan come unica squadra di Milano. A margine dell’assegnazione del “Premio Liedholm 2024” il presidente nerazzurro ha risposto alla frecciatina del numero uno del Milan in modo piccato e anche provocatorio. Ha affermato infatti che “se l’unica squadra di Milano è rappresentata da lui – parlando di Scaroni – è perché noi rappresentiamo qualcosa di ancora superiore – ha evidenziato Marotta -. Ma non voglio far polemiche, Paolo è un amico. Sulla mia cravatta ci sono due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan …”.

Scintille da clima derby

La risposta di Marotta alimenta la polemica in merito alle parole del presidente Scaroni, spegnendo da una parte il caso e, dall’altro, alimentandolo con una nuova frecciata. Pieno clima derby quindi, per una rivalità cittadina che non si è di certo esaurita con la vittoria rossonera nell’ultima stracittadina con rete di Gabbia a pochi minuti dal fischio finale.

