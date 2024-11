Nuovo caso al Milan, tra infortunio e mal di pancia. Problema con il quale dovrà ora fare i conti anche Fonseca.

Nel cuore del calcio milanese si è acceso un faro puntato su una situazione che, nonostante le recenti vittorie di prestigio, ha scatenato nuovi malumori e speculazioni. Il Milan, guidato dal tecnico Paulo Fonseca, sembrava aver invertito la rotta grazie a successi significativi, tra cui spicca la vittoria contro il Real Madrid in Champions League.

Tuttavia, un inaspettato pareggio contro il Cagliari ha riacceso le discussioni, soprattutto ora che la squadra si appresta a navigare in un calendario denso di impegni critici. Ak rientro infatti dalla sosta per le nazionali, il Milan è atteso da un delicatissimo confronto con la Juventus.

Il Milan tra alti e bassi

Dopo un periodo luminoso conclusosi con la vittoriosa trasferta di Madrid, il Milan ha inciampato in Sardegna, pareggiando un match dalle grandi aspettative. Questo rallentamento ha messo in evidenza alcuni dei problemi che Fonseca si troverà a gestire durante la pausa, in vista di un autunno che promette di mettere a dura prova la squadra. Il Milan è infatti chiamato a confrontarsi con avversari di calibro come la Juventus, lo Slovan Bratislava in Champions League, seguito da incontri serrati in Serie A e Coppa Italia. Ad attenderli, un calendario fittissimo che prevede sfide di rilievo a partire dallo scontro diretto con la Juventus, per poi proseguire con un ritorno in Champions League e importanti partite in campionato. Questo ciclo di incontri rappresenta una vera e propria maratona durante il quale i rossoneri dovranno dimostrare forza e coesione di squadra se vorranno mantenere alto il proprio standard di prestazioni.

Tra infortunio e mal di pancia: problema in più per Fonseca

In un momento così cruciale, emerge la vicenda di Luka Jovic, l’attaccante serbo del Milan, il cui contributo sarebbe prezioso per affrontare gli imminenti ostacoli. Sorprendentemente, il giocatore non ha più calcato il campo in maglia rossonera dall’incontro con il Lecce del 27 settembre. La sua assenza si protrae nonostante le presenze in nazionale, alimentando dubbi e polemiche sulla natura dei suoi problemi fisici o, come suggeritoo da alcuni, su un possibile malcontento, un vero e proprio mal di pancia” che potrebbe portare a un trasferimento durante la finestra di mercato invernale che si avvicina.

Luka Jovic

Tra dubbio e speranza

Questo scenario pone diverse domande sul futuro immediato del giocatore all’interno del club, in un momento in cui ogni risorsa conta. Il Milan, di fronte a una sequenza di partite così intense, avrebbe sicuramente beneficiato dalla presenza di un talento come Jovic, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2025. Resta da vedere come si evolverà questa situazione e quali decisioni verranno prese dalla dirigenza rossonera e dallo stesso giocatore, in una storia che si inserisce nella più ampia narrazione di una stagione che si preannuncia densa di emozioni e sfide per il Milan.

