Il Milan pare lo abbia messo nel mirino per gennaio. La squadra mercato rossonera ha già in mente l’offerta giusta.

In seguito a una serie di risultati non soddisfacenti e all’insoddisfacente pareggio esterno contro il Cagliari, il Milan si prepara ad agire sul mercato con determinazione in vista del prossimo gennaio.

La squadra, guidata da Paulo Fonseca, mira a rafforzare il proprio organico per superare le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione e ha individuato un vecchio bersaglio per potenziare la rosa.

Il Milan punta a rafforzarsi

La dirigenza del Milan è conscia della necessità di intervenire sul mercato per colmare le lacune evidenziate finora. L’intenzione è quella di soddisfare le richieste dell’allenatore Fonseca, indicando una strategia di mercato mirata alla qualità. Tra i giocatori nel mirino, spunta anche un profilo già seguito in passato senza tuttavia concretizzare l’acquisto. Il giocatore potrebbe rappresentare nella finestra di mercato di gennaio il tassello ideale per colmare quel “vuoto” presente in rosa, offrendo a Fonseca una rosa di scelta più ampia e, al contempo, anche di grande qualità. Non è un caso infatti che il Milan pare abbia riacceso i radar nella sua direzione, provando l’allungo decisivo in vista del mercato di gennaio.

Il “nuovo” Bennacer

Ilic, serbo del 2001, risulta essere un obiettivo ricorrente per i Rossoneri. Nonostante le precedenti trattative non abbiano portato a una conclusione positiva, la speranza di Zlatan Ibrahimovic e della squadra di scouting guidata da Moncada è di riprendere i contatti con il Torino. L’idea sarebbe quella di negoziare un trasferimento su base temporanea – scrive Milanlive.it – corredato da un’opzione di riscatto, per permettere al giocatore di adattarsi al contesto milanese prima di un possibile acquisto definitivo. Il Torino valuta Ilic intorno ai 18 milioni di euro, una cifra significativa che il Milan preferirebbe affrontare solo dopo aver valutato attentamente le prestazioni e l’integrazione del giocatore serbo nell’ambiente. La trattativa si preannuncia però complessa, considerando l’importanza di Ilic per il Torino e l’esigenza del club di sostituire adeguatamente gli infortunati, in particolare Duván Zapata.

Ismaël Bennacer

Il ruolo di Ilic e la situazione di Bennacer

L’eventuale arrivo di Ilic avrebbe l’obiettivo di colmare il vuoto lasciato da Ismael Bennacer, centrocampista algerino le cui condizioni fisiche pongono dei dubbi sul suo rendimento futuro. Dopo due infortuni gravi, la sicurezza sulla sua completa ripresa non è totale, motivo per cui il Milan guarda a Ilic come a una possibile soluzione di medio-lungo termine per il proprio centrocampo.

