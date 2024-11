Circola una voce davvero singolare, il “giustiziere” del Milan potrebbe essere il nuovo obiettivo di mercato dei rossoneri.

Nel vivace mercato del calcio, le squadre sono sempre alla ricerca di talenti capaci di rinforzare la propria rosa e garantire prestazioni di livello superiore. Il Milan, uno dei club più titolati e prestigiosi del panorama calcistico italiano, non fa eccezione.

L’avvio di stagione del Milan ha palesato alcune lacune e limiti che il Milan si è posto l’obiettivo di colmare, magari già a gennaio, ma certamente nel mercato estivo. Sul taccuino di Moncada i nomi non mancano di certo, anzi, ma uno in particolare sembra aver attirato più di altri le mire della squadra mercato rossonera.

Dopo Madrid, la mazzata di Cagliari

Il Milan ha peccato, ancora una volta, di continuità. Non è un caso infatti che dopo la notte di Madrid che aveva fatto sperare, forse illudere, i tifosi del Milan che i problemi fossero stati definitivamente superati, è arrivata poi la mazzata di Cagliari. Vero, i rossoneri non hanno perso ma l’evolversi della gara e il fatto che il Milan si sia trovato due volte in vantaggio senza però vincere la partita, danno al pareggio il sapore di una sconfitta. Ancora un passo indietro, così come evidenziato anche dallo stesso Paulo Fonseca al termine della gara dell’Unipol Domus sarda. Motivo questo che spinge il Milan a guardarsi attorno per rinforzare la propria rosa, mettendo nel mirino un vero e proprio insospettabile.

Da “giustiziere” del Milan a obiettivo di mercato

Gabriele Zappa, terzino destro del Cagliari, è riuscito a catturare l’attenzione del Milan grazie a una performance eccezionale nel corso dell’ultima sfida diretta, conclusasi con un pareggio per 3-3. Il giovane difensore non solo ha mostrato notevoli doti difensive ma ha anche dimostrato di poter contribuire attivamente in fase offensiva, segnando due gol che hanno lasciato il segno. La situazione contrattuale di Zappa con il Cagliari aggiunge una piega interessante alla vicenda, spiega Tuttomercatoweb. Il giocatore è infatti in scadenza di contratto, e le sue recenti prestazioni potrebbero aprirgli le porte per un salto di qualità verso una squadra con ambizioni più elevate. Il Milan, al momento, sembra essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni, vista anche la probabile partenza di Davide Calabria al termine della stagione. Oltre alla sua posizione naturale di terzino destro, Zappa può essere impiegato anche come difensore centrale, un’ulteriore dimostrazione della sua versatilità e delle sue capacità tecniche. Questa polivalenza aumenta ulteriormente il suo valore agli occhi dei grandi club, che cercano sempre giocatori in grado di adattarsi a più ruoli sul campo.

Tra interesse e trattative

Nonostante l’interesse concreto, ad oggi non risultano essere state avviate trattative ufficiali tra il Milan e il Cagliari per Gabriele Zappa, aggiunge Tuttomercatoweb. Tuttavia, il dialogo tra le parti potrebbe intensificarsi nei prossimi mesi. Dall’altra parte, il Cagliari ambisce a tutelarsi cercando di rinnovare il contratto del giocatore, nella speranza di mantenere un elemento così prezioso o, almeno, di aumentarne il valore in vista di una futura cessione.

