Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha detto la sua su questa prima fase di campionato e su un’esigenza di mercato della sua squadra. In un contesto in cui le dinamiche del calcio sono in costante evoluzione e le strategie di mercato diventano sempre più cruciali per il successo di una squadra, le parole di Cristiano Giuntoli, pronunciate durante un evento di beneficenza a Milano e riportate da Sky Sport, offrono uno spaccato illuminante sulle politiche sportive attualmente perseguite dalla Juventus. Con una lucida analisi del momento attuale e degli obiettivi futuri, il dirigente getta una luce sui piani della società in vista del mercato di gennaio e sulla situazione competitiva del campionato italiano. Il fascino di una classifica corta Giuntoli ha commentato l’equilibrio che si sta manifestando nelle zone alte della classifica di Serie A, riferendosi ad una “classifica corta” come elemento di bellezza e interesse per il […]

Leggi l’articolo completo Giuntoli esce allo scoperto sulla corsa Scudetto e… su Skriniar, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG