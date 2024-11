I nerazzurri si sono resi conto sul campo di quanto sia forte il centrale trattato in estate: comprarlo era possibile. In un incontro dal sapore intenso come quello tra Inter e Napoli a San Siro di domenica scorsa, emerge una figura che si distingue per le sue prestazioni impeccabili: Alessandro Buongiorno. La sua partita è stata caratterizzata da statistiche impressionanti che non passano inosservate agli occhi degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori: questo può aver suscitato forse il rimpianto dell’Inter. Gara perfetta La prestazione di Alessandro Buongiorno in Inter-Napoli non fa che confermare il suo valore, tanto da far ritenere il suo trasferimento una vera e propria svolta per gli azzurri. I numeri del suo match sono inequivocabili, tra le altre cose ha vinto tutti i duelli personali; questi dati pongono l’accento su quello che potrebbe essere considerato un affare mancato per l’Inter. La ricostruzione Il Napoli […]

