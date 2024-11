L’attaccante argentino arrivato a peso d’oro dalla Lazio non fa più parte del progetto nerazzurro ed è considerato da tempo in uscita. Nel panorama calcistico internazionale, le mosse di mercato rappresentano sempre argomenti di grande interesse e dibattito tra i tifosi. Un argomento che potrebbe riscaldarsi da un momento all’altro riguarda la possibile cessione del Tucu. Il rendimento Comprato per più di 30 milioni di euro dalla Lazio nell’estate del 20’21, l’argentino non è mai riuscito ad imporsi in nerazzurro nonostante la presenza dello stesso allenatore avuto a Roma. Infruttuoso anche il prestito a Marsiglia della passata stagione in cui ha giocato poco ma soprattutto ha messo a segno 0 goal e 0 assist. In uscita L’Inter ha cercato già nei mesi scorsi una destinazione per Correa anche per risparmiare di pagare il ricco ingaggio che percepisce; le offerte sono arrivate ma non hanno trovato il gradimento del giocatore. Una […]

