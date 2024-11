0 minuti in campo con i nerazzurri per l’esterno ma questo non ha scoraggiato il commissario tecnico del Canada che lo ha convocato. Nel mondo del calcio, ogni tappa di recupero da un infortunio rappresenta un’opportunità per gli atleti di dimostrare la loro resilienza e la loro voglia di tornare a brillare sul campo. Tajon Buchanan, dopo un lungo periodo di assenza dovuto a un grave infortunio, si appresta a fare il suo ritorno, questa volta con la maglia della sua Nazionale, il Canada. Il ritorno Dopo un’estate segnata dalla sfortuna e dalla lunga riabilitazione a seguito di una frattura alla tibia, Tajon Buchanan vede finalmente un barlume di speranza all’orizzonte. La sua presenza nella lista dei convocati della Nazionale canadese per i prossimi impegni internazionali segna un importante passo avanti nel suo percorso di recupero. Le abilità e la velocità di Buchanan lungo la fascia sono mancate all’Inter in […]

