Beppe Marotta ai microfoni di DAZN prima di Inter-Fiorentina ha parlato della situazione rinnovi, legata particolarmente a Lukaku e Bastoni

Beppe Marotta ha parlato alla vigilia di Inter-Fiorentina. L’ad nerazzurro ha analizzato i rumors relativi a Bastoni e Lukaku, senza spingersi troppo oltre sull’esonero di Antonio Conte dal Tottenham.

BASTONI – «Sicuramente si anche se poi si tratta sempre di volontà dei giocatori di rimanere. Nel momento in cui c’è questa volontà è tutto in discesa. Al momento però abbiamo chiesto ai giocatori di concentrarsi su questo finale di campionato senza pensare a queste dinamiche di mercato che purtroppo ne condizionano spesso l’attività di molte squadre ma a questo punto della stagione la posta in palio è alta e siamo tutti concentrati su questo»

LUKAKU – «Per quanto riguarda il suo attaccamento alla maglia posso dire che da 1 a 10 è dieci. Ma per quanto riguarda il suo futuro, lui è un giocatore del Chelsea, tornerà di loro proprietà e dobbiamo valutare tutti insieme cosa fare, oggi è prematuro ma non siamo qua a dover decidere il destino valutando esclusivamente le prestazioni del giocatore, che spero siano sempre confortanti e che servano a dare un apporto fondamentale alla squadra per raggiungere gli obiettivi»

CONTE – «Sorpreso? No, o meglio, in parte, ma non conosco assolutamente le dinamiche che hanno portato a questa decisione e non posso pronunciarmi e non posso giudicare»

