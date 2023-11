Marotta: «Scamacca Non è vero che ci ha rifiutato. Su Zielinski…». Tutte le parole dell’ad dell’Inter

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni sull’ex obiettivo del Milan Scamacca e su Zielinski.

SCAMACCA – «Sono stati fatti tanti sondaggi con tanti profili così come per Scamacca. Noi ci siamo tirati indietro perché non c’erano più le condizioni. Quindi non è vero che lui ha scelto l’Atalanta rifiutando noi. Una scelta rispettabile e siamo andati su altri obiettivi».

ZIELINSKI – «E’ chiaro che quando si parla di giocatori svincolati è normale che vengano accostati ai club come l’Inter. Ausilio e Baccin sono sempre attenti a setacciare il mercato e i nomi per il futuro, ma al momento non c’è nulla di concreto».

