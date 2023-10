L’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha detto la sua sul momento attuale della sua squadra mostrando sostegno al tecnico.

Beppe Marotta ha parlato di Inter a margine delll’European Golden Boy. “Intanto diciamo che i tre quarti della rosa è impegnata con le rispettive Nazionali, questo ci fa capire come questa sia una rosa molto forte. Al di là di questo, il fatto di aver pareggiato col Bologna e aver perso contro il Sassuolo significa che siamo in una fase interlocutoria del nostro cammino, ma non posso che essere ottimista da una parte e dall’altra contento del lavoro che sta facendo Simone Inzaghi perché sta dimostrando, con i fatti e i risultati, che è un allenatore preparato e bravo per allenare la nostra squadra, quindi questi non sono neanche infortuni di percorso ma fanno parte del percorso, un percorso che ci vede ancora impegnati su tanti fronti, è un percorso lungo, bisogna avere pazienza e bisogna capire gli errori che si fanno e si sono fatti in queste due gare e si proverà a migliorarli”.

Lautaro Martinez

Sul capitano

“Le parole di Roberto Baggio sono le parole di un’icona del calcio mondiale e quindi miglior pulpito non c’era. Ritengo che abbia detto delle cose sacrosante, ritengo che Lautaro sia un giovane che è creciusto tanto in senso positivo e oggi sta veramente affermandosi come campione e tale lo ritengo io e tutti gli interisti e quindi non può che darci soddisfazione per quello che ha fatto e per quello che farà. Oggi è anche capitano e io spero tanto che possa rappresentare per tanti anni la bandiera dell’Inter e che possa essere ricordato e dare soddisfazioni a tutti i nostri tifosi”.

