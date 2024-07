Beppe Marotta lancia una frecciatina al Milan e alla Serie A affermando che l’Inter non vuole essere spettatrice, ma che ciò dipenderà dalla forza degli altri.

Nel mondo del calcio, le dichiarazioni dalla portata simbolica e le ambizioni dichiarate hanno sempre il potere di scatenare dibattiti e accendere le passioni dei tifosi. Giuseppe Marotta, salito di recente alla presidenza dell’Inter, non ha tardato a manifestare la sua sete di successo per il club nerazzurro. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset in seguito alla ricezione della Stella d’Oro al Coni, ha offerto un’anticipazione sulle aspettative e sui sogni che nutre per la sua squadra nella prossima stagione di Serie A, lasciandosi sfuggire anche una provocazione che non è passata inosservata.

Un’ambizione chiara

La dichiarazione di Marotta ha immediatamente attirato l’attenzione, delineando un obiettivo preciso per l’Inter: essere protagonisti, non semplici spettatori, nel campionato di Serie A che sta per prendere il via. Queste parole, al di là del contesto celebrativo, rivelano una filosofia ben precisa che il presidente intende incarnare e trasmettere all’intero ambiente nerazzurro.

Beppe Marotta Piero Ausilio

Una provocazione calcolata

La provocazione lanciata da Marotta va interpretata non solo come un’espressione di fiducia nelle capacità della sua squadra, ma anche come un messaggio agli avversari. Il neo presidente dell’Inter ha affermato infatti che: “Vorremmo essere non spettatori, ma attori protagonisti poi tutto dipende anche dalla forza degli avversari“. L’obiettivo dichiarato di essere “attori protagonisti” sottolinea la volontà dell’Inter di assumere un ruolo centrale nella lotta per lo scudetto, mettendo in chiaro che la sfida sarà accesa e che i nerazzurri non si accontenteranno di un ruolo marginale.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG