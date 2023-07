L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha salutato per l’ultima volta Luisito Suarez: le dichiarazioni a margine dei funerali

Marotta ha ricordato Luisito Suarez a margine dei funerali dell’ex Inter:

«Spero che la sua figura sia di ispirazione per i nostri giocatori e per i nostri giovani, così come quella della Grande Inter. Perché hanno ottenuto dei risultati straordinari dal punto di vista sportivo e dal punto di vista umano rappresentano quei valori che sono alla base di ogni vittoria dello sport: grande senso di appartenenza, umiltà e coraggio. Spero che i nostri ragazzini possano ammirare le gesta di questi grandi campioni come lo è stato Luisito Suarez».

