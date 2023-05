Marotta sul caso Juve: «Andiamo avanti con ottimismo. Sentenza giusta Non lo so». Le parole del dirigente dell’Inter

Marotta, nel corso della presentazione del nuovo libro di Adriano Galliani, ha parlato anche del caso Juve.

MAROTTA – «Sentenza Juve? È una situazione in cui non voglio addentrarmi perché mi sembra abbastanza chiaro ed evidente, che sia stata definita oggi. È una pagina che si chiude, andiamo avanti con ottimismo. Sentenza giusta Non lo so».

