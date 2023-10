Marotta sulle proprietà straniere: «Meno male che sono arrivate. Ecco il motivo». Le parole dell’ad nerazzurro

Beppe Marotta ha parlato, al Teatro Cucinelli di Solomeo dove sono stati annunciati i 25 finalisti della prossima edizione del Golden Boy, delle proprietà straniere in Italia, come per esempio quella del Milan. Ecco le parole dell’ad nerazzurro:

«Meno male che sono arrivate le proprietà straniere, non so dove sarebbe arrivato il nostro calcio senza di loro. Abbiamo dovuto acuire l’ingegno, fare di necessità virtù, anche se non facciamo grandissimi investimenti, la proprietà ci garantisce comunque di allestire delle rose competitive. Lo scorso anno siamo arrivati in finale di Champions. Il vantaggio di questa proprietà cinese è che ti lascia lavorare in tranquillità, non ti condiziona».

