Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del fischio d’inizio della semifinale d’andata di Champions col Milan

Ecco le dichiarazioni dell’ad nerazzurro pochi minuti prima dell’euroderby di Champions tra Inter e Milan:

BILANCIO– «E’ un bilancio che avevamo previsto essere in perdita. Il nostro obiettivo è la ricerca della sostenibilità, l’aver ottenuto questo extra budget positivo significa alleviare quella che era una perdita di gestione. Poi esistono i valori emozionali e sportivi che ci lusingano. Questo tesoretto ci fa stare meglio, ma la programmazione non deve dipendere solo da questo cammino positivo e straordinario in Champions League»

INZAGHI– «Una stagione è lunga e fatta di alti e bassi, ma quest’anno non dimentichiamoci che ci sono stati dei Mondiali in mezzo alla stagione… Dobbiamo prendere atto di ciò che è successo, è una stagione che sta andando bene, è mancato il campionato ma dobbiamo essere soddisfatti del ruolino di marcia nelle altre competizioni»

EMOZIONI- «Io le emozioni le tengo dentro, ma ciò che sto vivendo è qualcosa di unico. Avevo già fatto semifinali di Champions, ma farlo con un derby e con uno spot importante per il calcio italiano ti riempie di gioia e di adrenalina. Me lo gusto da dirigente italiano e soprattutto da responsabile di questa Inter»

