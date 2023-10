Marotta: «Vogliamo la seconda stella. Lo scandalo scommesse e su Taremi…». Le parole del dirigente dell’Inter

Intervenuto a margine della presentazione di un libro, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha affrontato diversi temi tra cui anche l’obiettivo scudetto confrontandosi con il Milan e il calciomercato.

INTER ULTIMA SQUADRA DELLA MIA CARRIERA? – «Sì. Anzi, sicuramente sì. Dopo mi piacerebbe cimentarmi nella politica della sport. Obiettivo scudetto? Chiaramente la seconda stella sarebbe qualcosa di storico, da cucire sul petto».

SUL MERCATO DI GENNAIO – «Non so, dipende da come andremo. Oggi è prematuro, certamente l’attività di monitoraggio va avanti, con Piero Ausilio, con lo scouting che facciamo. La lista c’è sempre. Taremi? Facciamo così: di mercato non parliamo».

SULLO SCANDALO SCOMMESSE – «Assisto all’ennesimo scandalo, mi ricordo il Totonero di inizio anni ’80. La scommessa cos’è? A mio giudizio, un vizio e un aspetto negativo, anche se viene pubblicizzata pure a livello statale. Fa parte della società, del dover convivere con ragazzi che vanno aiutati nella loro crescita: sono persone che cambiano da un giorno all’altro, diventano ricchi e famosi. Con la facilità dei soldi si lasciano andare anche ad altro».

