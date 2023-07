Marcelino Garcia Toral, nuovo allenatore del Marsiglia, si è presentato in conferenza stampa elogiando il presidente Pablo Longoria

PAROLE – «Ognuno di noi ha una diversa definizione di amicizia. Per me, con tutto il rispetto, un amico e un collega non sono la stessa cosa. Per me sono cose molto diverse: un amico è chi mi aiuta quando ne ho davvero bisogno. Un amico è quello che c’è sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Un collega c’è quando tutto va bene. Conosco Pablo, che ha 20 anni meno di me, da 20 anni. Lo considero un mio amico. Se oggi ho la possibilità di essere qui come allenatore dell’OM, ​però, ​è grazie al mio lavoro e a quello del mio staff. Sono professionista da 20 anni e ho sempre raggiunto gli obiettivi o addirittura ho superato le aspettative nella maggior parte dei casi».

