Igor Tudor, allenatore croato nel mirino della Juve, ha annunciato l’addio all’Olympique Marsiglia. I dettagli

Igor Tudor ha annunciato l’addio al Marsiglia in conferenza stampa.

LE DICHIARAZIONI – «Ciao a tutti, non parlo francese ma voglio ringraziare il presidente e tutti voi. È stato un onore lavorare all’interno di questo club, all’interno di questa famiglia con tifosi unici. A livello personale sono cresciuto. Lascio il club in una situazione migliore di quella in cui l’avevo trovato. Lascio per motivi privati ​​e professionali. Non ho firmato con un altro club e non ho litigato con nessuno. Penso che lavorare qui per un anno sia come lavorare per due o tre anni in un altro club. Ci ho pensato per un po’ e ho preso questa decisione».

