L’ex attaccante del Manchester United conferma di essere stato cercato dalla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato.

Anthony Martial svela al Diario di Siviglia alcune offerte ricevute il mese scorso. “Per me venire al Siviglia è stata la decisione giusta perché sapevo che avrei giocato e per me giocare era la cosa più importante. Altri grandi club hanno cercato di convincermi, ma ho preferito venire al Siviglia perché sapevo che questo era un ottimo club, familiare”.

“E’ vero, la Juve ha cercato di ingaggiarmi a gennaio, ma io ho detto al mio agente che preferivo andare al Siviglia. Era l’opzione migliore per e per la mia famiglia. Il Barcellona, inoltre, ha parlato con il mio agente, ma io gli ho detto anche in questo caso che la mia priorità era il Siviglia. Quando do una parola, non la cambio, la mantengo”.

