Il club nerazzurro vuole provare a trattenere i calciatori migliori per aprire un ciclo vincente.

Non è un mistero che l’Inter abbia diversi calciatori in scadenza di contratto. Situazioni da affrontare nei prossimi mesi per capire o meno se si potrà proseguire insieme o se le strade si separeranno. È il caso di Handanovic, vicino al rinnovo per un’altra stagione ed è anche quello di Perisic. Il centrocampista croato sembrava ormai destinato alla partenza ma nelle ultime ore ci sarebbe stata un’apertura del giocatore alla permanenza a Milano.

L’Inter vorrebbe proseguire con entrambi. Se per lo sloveno sembra più facile trovare un accordo, Perisic deve discutere con l’Inter sia la durata sia le cifre del nuovo accordo. Secondo le ultime indiscrezioni, si potrebbe trovare un accordo per un biennale a cifre leggermente più basse rispetto a quelle attuali. Perisic non ha alternative e sarebbe felice di continuare con la maglia nerazzurra. Anche Simone Inzaghi fa il tifo per questa soluzione. Con lui in campo l’Inter ha una marcia in più.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG