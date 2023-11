L’estremo difensore del Genoa, Josep Martinez, si è espresso così su Mike Maignan: le sue parole sul portiere del Milan

Intervistato da Il Secolo XIX, Josep Martinez, portiere del Genoa, si è espresso così su Mike Maignan e Olivier Giroud. Il suo commento sui due giocatori del Milan.

LE PAROLE – «Il portiere che mi ha impressionato di più è Maignan. L’uscita di Giroud? Ha avuto coraggio ma non ha lo stile del portiere. Certo in quell’uscita su Puscas di coraggio ne ha avuto tanto. D’altronde gli attaccanti sono i più simili a noi portieri: sono abituati a mettere testa, piedi, fisico per cercare di colpire il pallone e fare gol».

