Giocondo Martorelli, procuratore sportivo, ha detto la sua sul possibile futuro di Adrien Rabiot alla Juve: le dichiarazioni

Il procuratore Giocondo Martorelli ha così parlato ai microfoni di Tmw Radio.

LE PAROLE – «Rabiot il segnale l’ha dato. Non sono arrivate le offerte che si aspettava e ha deciso di restare alla Juventus. A giugno ha (ri)sposato la causa Juventus e proseguirà in questo percorso. Sarà un anno importante, con un testa a testa con l’Inter dove lui sarà protagonista. Con una nuova partecipazione in Champions poi sarebbe ancora più invogliato a restare».

