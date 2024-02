Giocondo Martorelli ha detto la sua in merito alle ultime voci che vogliono l’ad dell’Inter Beppe Marotta vicino al ritorno alla Juve

Sulle frequenze di Radio Bianconera, Giocondo Martorelli tranquillizza l’ambiente Inter circa un possibile abbandono di Beppe Marotta.

MAROTTA – «Non penso, credo che Marotta all’Inter si trovi benissimo, ha in mano una società straordinaria dove sta facendo cose bellissime. Non penso che lui possa fare quel tipo di ritorno, certi ritorni non sono mai di successo come nel passato, la storia lo insegna: non ci sono i presupposti per cui possa lasciare l’Inter»

L’articolo Martorelli: «Ritorno di Marotta alla Juve? Vi spiego come stanno le cose» proviene da Inter News 24.

