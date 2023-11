Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto a TMW Radio commentando la scelta del Milan sul vice Giroud

Le parole del procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto a TMW Radio commentando la scelta del Milan sul vice Giroud:

«Che idea mi sono fatto sul prossimo mercato di Milan? Sicuramente ha fatto un mercato estivo importante andando a prendere dei giocatori giovani con investimenti a lunga gittata. I giocatori in questione non sono top ma è stata una buona campagna. È vero, però, che l’alternativa di Giroud non è arrivata. Con tutto il rispetto Jovic viene da cinque anni in cui non ha mai fatto bene.La scelta è stata dettata dalla poca possibilità di portare un altro profilo. Mi meraviglio, invece, del fatto che abbiano lasciato andare Colombo al Monza, che poteva essere un’alternativa importante. Potevo capire se si fosse trattato di fargli fare il titolare. Per me sarebbe stata un’alternativa molto importante»

The post Martorelli stupito: «Vice Giroud? Mi sorprende che il Milan l’abbia fatto» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG