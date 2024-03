Martusciello analizza: «Ci frena un alone di incertezza. Ecco perché ho tolto Immobile». Le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio

Giovanni Martusciello ha parlato a Dazn dopo Lazio-Udinese. Altra sconfitta per i biancocelesti dopo il Milan.

PAROLE – «Ci ha colpito a cavallo tra primo e secondo tempo. Eravamo stati bravi a pareggiare ma abbiamo mollato di nuovo. C’è un alone di incertezza che ci frena nella proposta tecnica. C’è da metterci l’elmetto e reagire alle difficoltà. Le difficoltà ci sono e dobbiamo superarle. Ci aiutano molto in fase difensiva ma sui gol presi oggi non si è visto. Ci manca un pò di spirito d’iniziativa e fare quella corsa in più. Nel primo gol eravamo in 6-7 in area di rigore. La fase difensiva c’era ma mancava l’attenzione al dettaglio. Noi rispetto ad altre squadre marchiamo negli spazi ma non siamo aggressivi sulla palla. Ho tolto Immobile e Luis Alberto per questioni fisiche che per questioni tecniche. Abbiamo cambiato spartito tattico. Provedel? Non sappiamo ancora nulla, ha problemi alla caviglia».

