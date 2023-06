Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio, ha parlato dopo il successo di Empoli: le dichiarazioni dell’ex Juve

Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio ed ex Juve, ha parlato a Dazn dopo il 2-0 di Empoli.

LE PAROLE – «Sicuramente il secondo posto era una grande motivazione. Abbiamo fatto una grande prestazione, eravamo consapevoli. Ieri Sarri ha fatto i complimenti ai ragazzi per come si sono allenati in settimana. Quello che si è fatto rimarrà negli anni, è una soddisfazione per tutti. Lotito ieri ce lo ha chiesto esplicitamente e i ragazzi sono stati molto bravi. Stasera è terminata una bellissima annata, ci prendiamo questa grande soddisfazione. Sarri era contento soprattutto perchè la squadra ha fatto una partita seria. La soddisfazione più grande è quella di trasmettere le nostre idee alla squadra e vederle tradotte. Oggi raccogliamo quanto abbiamo seminato in questi 2 anni. Il gruppo si è messo in discussione, c’è grande soddisfazione per questo aspetto».

The post Martusciello: «Il secondo posto della Lazio resterà nella storia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG