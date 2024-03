Giovanni Martusciello ha parlato a Sky dopo il match tra la sua Lazio e il Frosinone: le dichiarazioni del tecnico

Ai microfoni di Sky Sport, dopo Frosinone-Lazio, è intervenuto Giovanni Martusciello. Ecco le parole sull’ex tecnico della Juve Sarri.

UNA SQUADRA ARRIVA A TRADIRE UN ALLENATORE – «Assolutamente no. Sono da tanto nel calcio. Questo gruppo qua è impensabile possa fare una cosa del genere. E’ una cosa che non appartiene al DNA di questi ragazzi. Se i tifosi se ne accorgono sono dolori, ma vi assicuro che non è così. A volte non danno il 100% e non si esce da situazioni complicate, ma tradimento è una parola troppo forte. Ci sono stato due anni a contatto e non ho mai avuto situazioni simili».

