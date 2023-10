Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel nel post partita della sfida tra Milan e Lazio. Ecco le parole del calciatore biancoceleste:

PAROLE – «Nel primo tempo abbiamo giocato bene. Poi nel secondo tempo loro hanno fatto gol e la partita è cambiata. Dobbiamo ripartire dalla prima frazione e imparare e capire cosa abbiamo sbagliato. Ci sono stati tanti momenti positivi durante il match. Dobbiamo contuniuare a lavorare e vedere dove possiamo arrivare»

LA DIFFERENZA – «Anche noi abbiamo avuto qualche occasione e non siamo riusciti a fare gol, loro si invece. È necessario essere più concentrati. Adesso però è fondamentale guardare avanti e pensare alla prossima partita»

PRESTAZIONE – «Non mi sono fatto condizionare dal cartellino giallo, ho continuato a giocare come prima, poi non so se potevo fare qualcosa in più. In generale i dettagli fanno la differenza ed è importante lavorare per cercare di migliorare ciò che non va»

