Riccardo Maspero, ex calciatore, ha escluso il Milan di Stefano Pioli dalla corsa scudetto: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Riccardo Maspero ha parlato così del Milan e della lotta scudetto:

PAROLE – «Si entra nel clou e la Juve ha solo il campionato ed è un vantaggio nella lotta lì davanti. Il Milan invece può avere distrazioni dall’Europa. Al Milan è mancata la continuità di Leao e Theo Hernandez. Purtroppo sono altalenanti e per essere ai vertici non devi peccare in questo. Per il resto delle squadre davanti ha una rosa competitiva, un’identità di gioco, ma serve un Leao che timbra sempre. Mancano le stelle».

The post Maspero non crede nel Milan: «Corsa scudetto? No, ha le coppe e gli mancano questi due giocatori» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG