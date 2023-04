Massara Juve: le ULTIME novità sul futuro del direttore sportivo del Milan, accostato al club bianconero per la prossima stagione

Casting direttore sportivo per la Juve in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi emersi in queste settimane c’è anche quello di Frederic Massara, attuale dirigente del Milan.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, però, nonostante il forte interesse della Juventus, il direttore sportivo non dovrebbe muoversi da Milano al termine della stagione.

Massara Juve: le ULTIME novità sul futuro del direttore sportivo appeared first on Juventus News 24.

