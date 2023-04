La Lega Pro ha ufficializzato lo slittamento dei playoff dopo il deferimento del Siena. Di seguito il nuovo calendario, con la Juventus Next Gen che non vi prenderà parte perché classificatasi 13esima in regular season.

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara unica DOMENICA 14 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

1° Turno – Gara di Ritorno LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Andata SABATO 27 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Andata MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Semifinali – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2023

Finale – Gara di Andata MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 18 GIUGNO 2023″.

