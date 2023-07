Intervistato a MilanTv, Daniele Massaro ha parlato così dell’emozione del raduno cominciato oggi per i rossoneri

Intervistato a MilanTv, Daniele Massaro ha parlato così dell’emozione del raduno cominciato oggi per i rossoneri:

«Devo dire che dopo una settimana di relax iniziavi a prepararti per presentarti in condizione al raduno. I ritmi sono alti e tra dieci giorni si parte. Non vedi l’ora di iniziare, con il sudore si costruiscono le vittorie»

The post Massaro a Milan Tv: «Così si costruiscono le vittorie» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG