Massimo Orlando, ex calciatore, ha commentato il momento del Milan di Stefano Pioli: alcune colpe sono del tecnico

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha dichiarato:

«Resta il fatto che il Milan aveva dato nelle prime giornate un senso di squadra compatta. Ma gli infortuni sono un problema. E poi i problemi sono le palle inattive, ma è da anni che è così, e poi non puoi non saper gestire questi vantaggi. Qualche colpa ce l’ha Pioli. Pioli ha bisogno di un supporto di campo, qualche dirigente con cui confrontarsi sul campo. Gol di Piccoli? Era difficile da non dare. Il pestone c’è stato, al Lecce non è andata bene però. E il presidente del Lecce si è comportato da signore».

