L’intervento al Corriere di Bologna dell’ex difensore dell’Inter che ha anche espresso parole di apprezzamento per Thiago Motta

Secondo Massimo Paganin a condizionare – seppur in parte – il pareggio dell’Inter contro il Bologna sono stati gli impegni europei. Non sono mancate, però, parole di apprezzamento per l’ex nerazzurro Thiago Motta. Questo il suo intervento al Corriere di Bologna.

«L’Inter ha pagato le energie spese in Europa, ma il Bologna ha giocato una buona gara e sta trovando alternative nel suo percorso di crescita. Thiago Motta sta facendo da diverso tempo un ottimo lavoro e fa giocare la squadra con una identità precisa. Mi avevano già colpito con la Juventus. Il Bologna sa restare in partita sul piano mentale. Il percorso di Thiago Motta è importante e ha scelto consapevolmente di restare a Bologna per crescere ancora. I segnali sono buoni e a mio avviso è pronto per una big».

