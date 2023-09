Intervistato da Foot Mercato, l’ex rossonero Hachim Mastour ha speso belle parole su Gennaro Gattuso, suo allenatore ai tempi del Milan che adesso è diventato il nuovo tecnico del Marsiglia.

LE PAROLE – «Conosco Gattuso perché ho lavorato con lui e posso dire che è uno dei migliori allenatori che abbia avuto. Con lui ho avuto un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo. Merita tanto come allenatore perché è davvero bravo e fa un bel calcio. Colgo l’occasione per salutarlo calorosamente e gli auguro buona fortuna per la sua nuova esperienza all’OM».

The post Mastour su Gattuso: «Tra i migliori allenatori che ho avuto, merita tanto» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG