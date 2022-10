Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha attaccato il Milan e i suoi tifosi per il passaggio di Calhanoglu a zero in nerazzurro

Intervenuto a Inter Tv, Marco Materazzi ha parlato così di Hakan Calhanoglu:

«Dobbiamo ringraziare i cugini che ce l’hanno lasciato e che chiacchierano. Dobbiamo ringraziare lui che è un ragazzo che parla poco ma fa i fatti. Corre è determinato, non ha paura ad andare in tackle. Ha permesso a Brozovic di recuperare con calma, senza forzare. Ben vengano giocatori come lui».

The post Materazzi attacca: «Calhanoglu all’Inter? Un grazie ai milanisti chiacchieroni» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG