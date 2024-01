L’ex bandiera dell’Inter Marco Materazzi ha parlato così del tecnico del Bologna Thiago Motta, ecco cosa non si augura

Sembra più che sicuro Marco Materazzi non ha dubbi. A Sportitalia l’ex calciatore dell’Inter ha parlato così di Thiago Motta e della speranza che non vada ad allenare il Milan.

MOTTA O CONTE AL MILAN – «Sono due profili molto diversi, usano metodologie e sistemi di gioco diversi. Conte ha già dimostrato di essere un grande, ha vinto ovunque è andato. Thiago sta facendo un lavoro incredibile a Bologna, ma ha già salvato lo Spezia prima. Io dico sempre che è pronto per una grande, ma lo sarebbe stato già quando ha iniziato ad allenare le giovanili del PSG. Spero per lui che possa arrivare in una grandissima piazza. Mi auguro non al Milan perché sono interista, ma se lo meriterebbe».

