Materazzi: «Con il Benfica non è facile, ma credo in San Siro. Le sconfitte…». Queste le parole dell’ex difensore nerazzurro

L’ex difensore nerazzurro Marco Materazzi a Italian Football TV ha parlato del match dell’Inter contro il Benfica.

“Spero che possiamo vincere: ora le italiane sono ai quarti e tutto può succedere. Il Benfica non è facile, è in un buon momento e in Portogallo fanno calcio. La Champions è la Champions, ma io credo in San Siro, lì l’atmosfera è bellissima. L’Inter ha perso dieci partite, non è normale: ma San Siro è San Siro. Il problema secondo me è la regola diversa: oggi se segni fuori non vale doppio, per le italiane non è facile. Quando noi andiamo fuori, facciamo un gol e gestiamo; non è facile”.

L’articolo Materazzi: «Con il Benfica non è facile, ma credo in San Siro. Le sconfitte…» proviene da Inter News 24.

