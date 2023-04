Ecco la situazione attuale tra l’Inter, Retegui e la trattativa con il Tigre alla vigilia dell’estate. Quando ci si siederà al tavolo?

Come riportato da calciomercato.com, l’Inter è nettamente in vantaggio per quanto concerne la trattativa con il Tigre per l’attaccante italo-argentino Retegui. I nerazzurri vogliono anticipare i tempi, ma dall’altra parte le idee sono molto chiare.

Il tigre infatti vorrebbe cominciare a trattare solo a partire da giugno: tempo di finire la stagione, tirare le proprie conclusioni e analizzare la proposta dei nerazzurri. Si attendono aggiornamenti.

L’articolo Retegui-Inter, le ultime sulla trattativa di mercato proviene da Inter News 24.

