Marco Materazzi disperato per il ko dell’Inter in finale di Champions League contro il Manchester City: la sua reazione

Il gol di Rodri consegna la Champions League a Manchester City, spedendo invece l’Inter all’inferno ad Istanbul.

Disperata la reazione di alcuni ex nerazzurri in tribuna, in particolar modo quella di Marco Materazzi, pizzicato da alcuni video diventati poi virali sui social

