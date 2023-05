L’ex difensore Marco Materazzi ha raccontato cosa vuol dire aver assistito al derby di ieri dalla curva nerazzurra insieme a Wesley Sneijder.

Marco Materazzi è stato intervistato da InterTv dopo la bellissima serata di ieri sera culminata con la vittoria nel derby. “Esperienza incredibile vedere la partita in curva. Abbiamo fatto una partita giudiziosa, con un po’ di timore all’inizio. Loro hanno avuto pochi spunti. Partita combattuta, grandissimo arbitraggio. La squadra più matura in queste due partite è stata l’Inter, giusto che vada in finale”.

coreografia tifosi Inter

“Adesso viene il bello. Adesso il City ha più pressione, il Real è più abituato. Devono sapere che stiamo bene come gruppo e loro dovranno fare la partita perfetta per batterci. E noi dovremo aspettare le poche occasioni per batterli. Conta tutto quello che è contato fino a stasera. La finale City-Chelsea è la dimostrazione che può passare la squadra meno favorita. Va dato merito alla squadra, allo staff e all’ambiente e al pubblico che ti ha dato sempre fiducia. Fino a 4 partite fa il Milan era secondo e ora si è ribaltato tutto. Il bello di essere interisti è quello: averli buttati fuori“.

