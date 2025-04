Materazzi ha un “incubo” chiamato Milan: l’ultima frecciata ai rossoneri ha mandato su tutte le furie i tifosi

L’ultima frecciata di Marco Materazzi al Milan ha mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri. Ecco le parole che hanno acceso il caso.

Il Milan si prepara ad affrontare una doppia sfida delicatissima: prima l’Atalanta in campionato, poi l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Partite cruciali che potrebbero segnare il destino della squadra in questa stagione. Intanto, il futuro bussa già alla porta del club, con un giocatore che, pur di conquistarsi un posto nella rosa per la prossima stagione, sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio. Un gesto di grande determinazione e attaccamento ai colori rossoneri, che dimostra quanto il Milan sia pronto a puntare su chi è disposto a dare tutto per la causa.

Milan in corsa per due titoli e Materazzi non ci sta

La stagione del Milan, nonostante sia stata abbondantemente sotto le aspettative, potrebbe comunque regalare al Club addirittura due trofei. Dopo la Supercoppa vinta a Riad, il Milan è in piena corsa per conquistare anche la Coppa Italia, mantenendo viva la speranza di un finale positivo. Tuttavia, la prospettiva di un successo rossonero sembra non piacere a tutti. Marco Materazzi, in particolare, non ha esitato a lanciare una frecciata al veleno ai rossoneri, esprimendo il suo disappunto in merito ai risultati ottenuti dalla squadra milanese. Un commento che alimenta la rivalità e le polemiche.

Materazzi ha un “incubo” chiamato Milan: l’ultima frecciata ai rossoneri

Marco Materazzi, ospite alla trasmissione Viva el Futbol condotta da Adani, Ventola e Cassano, ha parlato del suo scenario peggiore: “Magari vince il Milan due trofei senza meritarlo, e l’Inter a fine anno non vince niente. Quello è il mio più grande incubo”. Le parole dell’ex difensore hanno suscitato una forte reazione da parte dei tifosi rossoneri, che lo hanno accusato di essere un ‘ossessionato’ per il Milan, suggerendo che non riesca a godersi i successi della sua Inter. La tensione sale in vista della finale di Coppa Italia, che si preannuncia essere una delle partite più calde della stagione.

